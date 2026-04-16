В Мытищах проверяют соблюдение противопожарных мер

Выездные проверки соблюдения требований пожарной безопасности проходят в городском округе Мытищи до 17 апреля 2026 года. Специалисты оценивают состояние инфраструктуры и готовность населенных пунктов к пожароопасному периоду совместно с сотрудниками МЧС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе рейдов специалисты проверяют состояние противопожарных минерализованных полос, в том числе отсутствие мусора, сухой травы, опавших листьев и других горючих материалов. Также оценивается исправность звуковой сигнализации для оповещения о пожаре.

Особое внимание уделяется доступности источников наружного противопожарного водоснабжения — гидрантов, искусственных водоемов, рек и прудов, а также пирсов для забора воды пожарной техникой. Кроме того, проверяется возможность беспрепятственного подъезда пожарных машин к зданиям и сооружениям.

В мероприятиях участвуют сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России и представители управления территориальной безопасности администрации округа.

«Уважаемые жители! Помните, что пожары легче предупредить, чем потушить! При обнаружении признаков возгорания сообщите об этом по единому номеру 112 или в МКУ «Центр ГЗ Мытищи» по телефону +7 (495) 581-85-92», — пояснила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она призвала жителей ответственно относиться к требованиям пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.