В Мытищах проверили содержание дворов УК «Домжилсервис»

Инспекцию содержания дворов и жилых территорий провели 22 мая в городском округе Мытищи. Замглавы округа Александр Хаюров совместно с представителями министерства чистоты проверил работу УК «Премьер» и ГУК «Домжилсервис», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Мытищах на постоянной основе проходят инспекционные мероприятия по содержанию городских территорий. Поводом для выездов становится аналитика обращений, поступающих в администрацию от жителей.

22 мая заместитель главы округа Александр Хаюров вместе с представителями министерства чистоты проверил территории жилого фонда, которые обслуживают УК «Премьер» и ГУК «Домжилсервис». Особое внимание уделили состоянию придомовых пространств, детских игровых и контейнерных площадок.

«Мы берем аналитику поступающих обращений в адрес администрации и выезжаем по адресам. По управляющей компании «Домжилсервис» наибольшее количество нареканий со стороны жителей связано с содержанием придомовых территорий, детских игровых площадок и контейнерных площадок. Будем совместно с министерством чистоты проводить контрольно-надзорные мероприятия и по их итогам применять штрафные санкции. Ситуацию держим на особом контроле. Если она не изменится, будем привлекать органы прокуратуры», — пояснил Александр Хаюров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.