В Мытищах проверили ход строительных работ в театре драмы и комедии «ФЭСТ»

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с председателем местного Совета депутатов Андреем Гореликовым и представителями Администрации городского округа Мытищи проинспектировали ход строительных работ в театре драмы и комедии «ФЭСТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Реконструкция театра «ФЭСТ» является одним из приоритетных проектов, призванных вдохнуть новую жизнь в любимое место отдыха и культурного досуга жителей Мытищ. Обновленный театр должен стать современной площадкой для творческих свершений и комфортным пространством для зрителей.

«Продолжается отделка фасада, смонтирована конструкция под витражи. Внутри театра штукатурные работы завершены, уложена напольная плитка, в центральном фойе установлены кондиционеры. Ведется чистовая отделка, подключаются слаботочные системы, монтируется лифтовое оборудование», — сообщила Юлия Купецкая.

Параллельно с реконструкцией самого здания, идут работы по благоустройству прилегающего сквера.

«Ведутся демонтажные работы, подготовка основания под новую плитку и прокладка инженерных коммуникаций под освещение», — сказала Юлия Купецкая.

Открытие обновленного театра драмы и комедии «ФЭСТ», а также сквера запланировано к началу театрального сезона.

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