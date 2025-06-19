сегодня в 13:29

В Мытищах проверили ход реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ»

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с депутатским корпусом и представителями администрации городского округа Мытищи проинспектировали ход выполняемых работ по реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Театр драмы и комедии «ФЭСТ» по праву считается одной из главных жемчужин городского округа Мытищи. Этот театр с богатой историей и яркими творческими традициями является центром культурной жизни города, любимым местом отдыха и досуга жителей всех возрастов.

Реконструкция театра, проводимая в рамках Народной программы, направлена на сохранение и развитие этого уникального культурного объекта, создание современных и комфортных условий для зрителей и артистов.

«На сегодняшний день на объекте ведется отделка фасада. До конца июня будет завершено обновление кровли. Выполняются отделочные работы внутренних помещений, подключение инженерных коммуникаций и слаботочных систем. До 10 июля выполнят устройство лифтовых шахт», — сообщила Юлия Купецкая.

Помимо этого, будет выполнено благоустройство сквера возле театра.

Реконструкция театра ведется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Открытие обновленного «ФЭСТа» планируется к началу театрального сезона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.