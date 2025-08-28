В Мытищах проверили готовность новой школы к учебному году

Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын совместно с руководителем фракции «Единая Россия» Юрием Гончаруком и представителями профильных ведомств провели детальный осмотр образовательного учреждения, построенного в жилом комплексе «Мытищи-Парк», сообщили в пресс-службе округа.

Главной целью визита стала проверка готовности школы к своевременному открытию, которое запланировано на 1 сентября. Новое учебное заведение, рассчитанное на 1 100 учеников, призвано обеспечить комфортные и современные условия для получения образования детьми из активно растущего микрорайона.

Денис Перепелицын отметил, что строительство таких объектов — ключевой шаг в развитии социальной инфраструктуры нашего округа.

Новая школа в ЖК «Мытищи-Парк» — это впечатляющий пятиэтажный объект с одним подземным этажом площадью более 13,5 тыс. кв. метров. В ходе осмотра делегация во главе с Денисом Перепелицыным оценила не только качество строительных работ, но и полноту оснащения учебных помещений.

«Хорошая новость: объект полностью готов! 18 августа уже получено официальное разрешение на ввод школы в эксплуатацию. Это значит, что 1 сентября двери для учеников откроются вовремя», — сообщил Денис Перепелицын.

Внутреннее пространство образовательного учреждения включает учебные зоны, творческие и технологические мастерские, большую библиотеку, психологический центр, группы продленного дня для младших школьников, современные спортзалы и музыкальный зал.

Территория школы полностью озеленена, оборудована игровыми комплексами для младших школьников и специальной велопарковкой, что подчеркивает внимание к безопасности и экологичности.

«Эта школа — яркий пример того, как выполняются поручения Президента и народная программа „Единой России“ по созданию современных условий для обучения наших детей», — сказал Денис Перепелицын.

Юрий Гончарук добавил, что ввод такой школы в эксплуатацию значительно разгрузит образовательную инфраструктуру города и повысит качество обучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.