В Мытищах провели выездную администрацию для жителей Нагорного

Встреча в формате выездной администрации прошла 9 марта в поселке Нагорное городского округа Мытищи. Жители ЖК «Датский квартал» и близлежащих населенных пунктов обсудили с представителями власти вопросы дорог, ЖКХ и транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием на базе школы №36 провели сотрудники администрации, депутаты Мособлдумы Денис Перепелицын и Михаил Мурзаков, депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа, а также представители ресурсоснабжающих организаций. В обсуждении участвовали старосты населенных пунктов.

Наиболее актуальными стали темы строительства и ремонта дорог, социальной газификации, работы управляющих компаний, транспортной доступности, уличного освещения, содержания многоквартирных домов и контейнерных площадок. По обращениям жители получили развернутые ответы, вопросы, требующие дополнительной проработки, профильные ведомства взяли на контроль.

«Уважаемые жители! Подобные встречи мы проводим на регулярной основе. Дата и место проведения следующей выездной администрации будут анонсированы на наших официальных ресурсах», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.