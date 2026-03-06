В Мытищах провели весенний концерт к 8 Марта

Праздничный концерт к Международному женскому дню прошел 4 марта в Пироговской сельской детской школе искусств в Мытищах. Гостей поздравили представители администрации и вручили почетную грамоту директору учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт открылся поздравлением заместителя главы городского округа Ольги Сидоркиной. Она подчеркнула роль женщин в обществе, их вклад в семью, воспитание детей и развитие различных сфер жизни. К поздравлениям присоединились председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов и начальник управления культуры, молодежной политики и туризма Алексей Тюрин.

В рамках мероприятия директор школы Галина Нечипоренко получила почетную грамоту главы городского округа Мытищи. Награду вручили за значительный вклад в развитие культуры и в связи с 70-летним юбилеем.

Для зрителей подготовили насыщенную программу. Со сцены прозвучали произведения классики, джаза, эстрады и шансона. Музыканты исполнили номера на трубе, домре, ксилофоне, фортепиано, скрипке, ударных, флейте и аккордеоне, а хоры представили композиции о мамах. Праздничную атмосферу дополнили стихи о весне, танцевальные номера юных артистов и выставка работ учащихся художественного отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.