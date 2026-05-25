В Мытищах провели рейд по безопасности в лесопарке

Профилактический рейд прошел в минувшие выходные в Мытищинском лесопарке для поддержания порядка и предотвращения нарушений. В проверке участвовали сотрудники Единой дирекции парков, народная дружина и правоохранительные органы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением теплой погоды увеличилось число посетителей лесопарка. В связи с этим особое внимание уделяется соблюдению общественного порядка и правил безопасности на территории отдыха.

В ходе совместного рейда участники проверили соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе запрета на разведение костров, а также порядок в местах массового отдыха. Кроме того, они пресекали факты распития алкоголя и другие нарушения общественного порядка.

По итогам проверки были выявлены случаи несоблюдения установленных правил. На граждан, распивавших спиртные напитки в общественных местах и нарушавших требования пожарной безопасности, составили административные протоколы. Подобные рейды планируют проводить регулярно для обеспечения безопасного отдыха жителей и гостей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.