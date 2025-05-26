В Мытищах провели фестиваль художественного слова «Родники славянской культуры»

В преддверии праздника «День славянской письменности и культуры» в школе № 3 им. Б. А. Феофанова в Мытищах прошел торжественный гала-концерт победителей III открытого фестиваля-конкурса народного творчества «Родники славянской культуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежегодно событие проходит при поддержке комиссии по сохранению народных ценностей развитию туризма и культуры. Автор и художественный руководитель проекта — Алексей Абрамян, куратор проекта — член комиссии Антонина Силуянова.

На площадке мероприятия, ставшего уже традиционным, с приветственным словом выступили зампредседателя Общественной палаты округа Сергей Егоров и депутат окружного Совета депутатов Алексей Гущук.

«Русский язык, письменность — это основа нашей культуры, которая, в свою очередь, является фундаментом Российской государственности. Без слова нет дела, нет истории страны, нет корней, на которых держится патриотизм», — сказал Сергей Егоров.

Конкурсная программа фестиваля проводилась в двух номинациях — поэзия и проза, для четырех возрастных категорий. В ней приняли участие более пятидесяти мытищинских школьников.

17 призеров фестиваля получили грамоты и ценные подарки от администрации Мытищ и спонсоров.

Концерт собрал множество зрителей и участников, демонстрируя богатство и разнообразие славянской культуры.

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