В Мытищах провели акцию «Сто баллов для Победы» для старшеклассников

Школа № 6 в Мытищах 28 октября приняла традиционную акцию «Сто баллов для Победы». Встреча прошла в гибридном формате и помогла старшеклассникам разобраться в подготовке к экзаменам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию провели в Мытищах в десятый раз. Ее цель — помочь старшеклассникам подготовиться к государственной итоговой аттестации и снизить эмоциональную нагрузку. Часть учеников участвовала очно, остальные подключились к прямой трансляции.

На встрече присутствовали заместитель главы горокруга Ирина Ваврик и первый заместитель председателя совета депутатов муниципалитета Наталья Гречаная.

«Именно волнение и перегрузка чаще всего мешают показать на ЕГЭ свой реальный уровень знаний. Поэтому самое главное — уверенность в себе и спокойствие», — отметила Наталья Гречаная.

Ключевой частью встречи стали выступления выпускников прошлого учебного года, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В 2026 году в Мытищах таких выпускников было 56. Особенно высокие результаты школьники показали по математике, информатике и литературе. Учителя, подготовившие стобалльников, поделились методиками и подходами, которые помогли ученикам добиться успеха.

По словам начальника отдела общего образования управления образования горокруга Екатерины Гарновой, родители положительно оценивают такие акции. Они отмечают, что встречи помогают детям выделить главное в подготовке и не пытаться объять необъятное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.