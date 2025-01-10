В Мытищах прошло награждение победителей конкурса «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ»

Сегодня в городе Мытищи состоялась торжественная церемония награждения победителей 5-го юбилейного конкурса детских экопроектов Московской области «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ». Мероприятие объединило юных талантов и их наставников, а также всех неравнодушных к проблемам экологии, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В этом году конкурс привлек более 3 000 работ от детей и подростков из разных уголков Подмосковья. Участники представили свои проекты в виде рисунков, экоплакатов, фото- и видеоматериалов, посвященных сохранению окружающей среды. Эти работы отражали не только красоту природы, но и необходимость ее защиты.

Конкурс ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ проводится уже четыре года и стал важным событием для молодежи, способствующим привлечению внимания к проблемам экологии и формированию ответственного отношения к природе. За это время более 50 000 юных умов приняли участие в этом значимом мероприятии.

Сегодня победители конкурса получили ценные призы и подарки, а также приняли участие в праздничном концерте, который стал ярким завершением мероприятия. В ходе концерта прозвучали песни, танцевальные номера и выступления творческих коллективов, создав атмосферу радости и вдохновения.

Министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида отметил важность проведения таких конкурсов. «Проекты, представленные сегодня, — это не просто работы, а отражение будущего нашего региона. Они помогут сохранить природу Подмосковья, сделать его чище и красивее», — подчеркнул он.

Мероприятие стало настоящим праздником для всех участников и гостей, подчеркнув важность экологического воспитания и формирования бережного отношения к природе.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.