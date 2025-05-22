В Мытищах прошли рейды по точкам общественного питания

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, отдела по исполнению административного законодательства, отдела по вопросам миграции и уголовного розыска МУ МВД «Мытищинское» совместно с сотрудниками управления потребительского рынка и услуг в рамках мероприятия «Общепит» проверили два заведения общественного питания — шашлычную в мкр. Дружба и хинкальную в поселке Нагорное. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рейда в обоих точках питания установлены граждане, не соблюдающие миграционное законодательство, они привлечены к административной ответственности.

«Кроме того, членами комиссии было проведено изъятие алкогольной продукции в связи с отсутствием лицензии на его оборот. Подобные рейды будут продолжены», — отметила заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации г. о. Мытищи Александра Кармишева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.