сегодня в 11:05

В Мытищах прошла выездная администрация по вопросам ЖКХ

В микрорайоне Строитель на улице Силикатной в помещении управляющей компании «ГЖЭУ-4» прошла выездная администрация. В работе приняли участие первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, заместители главы, руководители профильных управлений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основные вопросы жителей касались качества коммунальных услуг, содержания жилого фонда, организации парковочных мест.

Напоминаем, что «выездные администрации» проводятся на регулярной основе во всех микрорайонах и населенных пунктах нашего городского округа. Информация о дате и месте следующей встречи публикуется на наших официальных ресурсах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.