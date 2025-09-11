В Мытищах прошла встреча с жителями в формате выездной администрации

В городском округе Мытищи 10 сентября в ДК «Яуза» состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. Прием вели глава городского округа Юлия Купецкая, сотрудники администрации, депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков, депутаты Совета депутатов г. о. Мытищи, нотариусы, представители ресурсоснабжающих организаций и Общественной палаты, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Самыми актуальными для мытищинцев стали вопросы: оказания гуманитарной помощи и социальной поддержки участников СВО, содержания многоквартирных домов, ремонта дорог, благоустройства территорий, земельно-имущественные, капитального ремонта МКД.

На обращения жителей постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами. Подобные встречи проводятся в округе на регулярной основе.

Проект «Выездная администрация» был инициирован Губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Механизм организации подобных встреч обеспечивает присутствие представителей региональной власти, профильных служб и депутатов с жителями, которые могут задать интересующие их вопросы из различных сфер, таких как, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дорог, благоустройство, помощь бойцам СВО и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.