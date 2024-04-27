В Мытищах прошла встреча с жителями деревни Погорелки

В Погорелках прошла встреча представителей мытищинской администрации с местными жителями. Представители мытищинской администрации, ее профильных управлений, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, подрядных организаций максимально подробно ответили на все актуальные вопросы, говорится на сайте администрации городского округа Мытищи.

Так, в связи со строительством трассы Виноградово — Болтино — Тарасовка был перекрыт выезд на Осташковское шоссе. Для пешеходов ситуация тоже непростая.

«Благодаря активности жителей при поддержке администрации, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры получилось достичь определенных результатов и динамики в решении основных вопросов. В проект внесены изменения, большая часть пожеланий исполняется. Подрядчик построил качественную асфальтированную дорогу, ведет работы по пешеходным дорожкам», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев.

Он добавил, что полностью выполнить весь объем запланированных работ планируем к июлю-августу этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в каждом городе региона проводят работы по благоустройству.

«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где бы не велось благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то уже сделали фонтан, как в Пущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», — отметил глава региона.