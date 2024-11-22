В Мытищах прошла встреча с многодетными матерями детей с ОВЗ

Мытищинской галерее искусств состоялась встреча с многодетными матерями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Женщин поздравили с наступающим Днем матери, а также обсудили волнующие их вопросы, сообщила пресс-служба администрации городского округаж.

Мама особого ребенка никогда не станет обычной мамой, она всегда будет «особенной мамой», поэтому семьям с такими детьми — особое внимание. На встрече обсудили вопросы, касающиеся воспитания и обучения особенных детей, их отправки на санаторно-курортное лечение, участия в праздничных и спортивных мероприятиях и многого другого.

«Наша задача — не оставить „особенных мам“ наедине с проблемами, поэтому мы готовы включиться в решение даже самых сложных вопросов и поддержать», — сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

Получить необходимую помощь и консультацию специалистов можно, обратившись и в профильные ведомства:

Мытищинский общественный Фонд помощи детям и подросткам-инвалидам «Надежда»: Новомытищинский пр-т, д. 45/1, телефон: 8 495 582-07-82;

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи „Мытищинский“: ул. Щербакова, д. 3А, телефон: 8 495 582-01-12

ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Мытищинский“: ул. Троицкая, д. 9, телефон: 8 (498) 602-97-34;

Окружное управление социального развития № 6 министерства социального развития Московской области: Новомытищинский пр-кт, д. 82 корп. 7;

«Горячая линия» главного врача МГКБ, телефон: 8 977 131-61-75 (круглосуточно).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.