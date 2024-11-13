В Мытищах прошла очередная «выездная администрация» на АО «Метровагонмаш»

Для заводчан это отличная возможность решить интересующие вопросы, не отрываясь от работы. Текущий прием специалисты администрации провели для сотрудников одного из самых крупных предприятий городского округа — Метровагонмаша.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, а также ее заместители и руководители профильных управлений рассмотрели обращения жителей муниципалитета. На обращения постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами.

Самыми актуальными для мытищинцев стали вопросы: Земельные; Дорожные; Вопросы благоустройства; Транспортные; Социальные; Ликвидации самовольных построек; Организации парковочных мест.

Уважаемые мытищинцы! Подобные встречи проводятся на регулярной основе. Дата и место проведения следующей встречи будут анонсированы на официальных ресурсах администрации городского округа.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.