В Мытищах прошел XXII Слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья»

Победитель 2024 года, учитель физики реутовской школы № 10 Юрий Уробушкин вручил его победителю 2025 года — преподавателю математики и информатики гимназии № 10 из Луховиц Андрею Феофанову.

В рамках слета состоялись два ключевых мероприятия. Участники Школы молодого учителя увидели примеры открытых уроков от опытных наставников, познакомились с новыми методиками преподавания и приняли участие в мастер-классах. На семинаре для будущих конкурсантов ведущие педагоги, включая членов клуба «Учитель года Подмосковья», поделились ценной информацией о предстоящем конкурсе.

По словам заместителя директора гимназии № 2 «Квантор» городского округа Коломна Светланы Кузнецовой, непрерывный обмен знаниями, развитие профессиональных связей и постоянное улучшение конкурсных программ –ключевые факторы, обеспечивающие приток в школы Подмосковья одаренных и преданных своему призванию педагогов, способных вести за собой новые поколения.

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Наталья Гречаная подчеркнула, что ключевая ценность подобных конкурсов заключается в самом участии: «Это шанс испытать себя, осознать свои сильные стороны. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А конкурс дает возможность двигаться дальше. Надо учиться и развиваться, потому что учитель — это тот, кто всегда идет вперед».

XXII Слет стал площадкой для обмена идеями и укрепления профессионального сообщества, мотивируя участников к дальнейшему развитию и способствуя повышению качества образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.