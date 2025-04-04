В городском округе Мытищи в рамках реализации партийного проекта «Успех V единстве поколений» депутат совета депутатов Алексей Гущук провел урок мужества для учеников гимназии № 33. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе урока Алексей Гущук рассказал ученикам о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны, о подвигах простых людей, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины. Он поделился историями о мужестве и стойкости, о преданности долгу и любви к своей стране.

Депутат также рассказал о современных героях, о тех, кто сегодня защищает интересы России в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул важность поддержки военнослужащих, важность единства народа и гордости за свою страну.

«Уроки мужества, проводимые в рамках проекта, способствуют формированию у молодежи чувства сопричастности к истории страны, уважения к старшему поколению и готовности защищать интересы России», — сказал Алексей Гущук.

Урок мужества стал для учеников гимназии № 33 важным событием, которое они надолго запомнят. Это возможность узнать больше об истории своей страны, проникнуться чувством патриотизма и гордости за свой народ.

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