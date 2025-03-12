В Мытищах прошел региональный фестиваль педагогических идей

Зональный фестиваль педагогических идей по реализации регионального проекта «Школа полного дня» прошел в школе № 35 им. В. В. Рюмина Мытищ. В мероприятии приняли участие более 100 преподавателей из Щелково, Сергиева Посада, Орехово-Зуево и других городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках встречи начальник центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КУРО Лариса Кудрова выступила с докладом по теме «Школа полного дня как педагогика индивидуальной поддержки».

«Этот проект позволяет услышать родителей и объединить учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка, а также сформировать педагогическую систему, которая включала бы в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их досуговую деятельность и общение в рамках общеобразовательного учреждения», — отметила Кудрова.

Гости мероприятия приняли участие в открытых уроках у учеников четвертого и девятого классов, мастер-классах, а также во встрече в формате «круглого стола», где обсудили методики обучения и поделились опытом работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.