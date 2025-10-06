В Мытищах прошел отборочный этап первенства России по лазерному бою

Более 150 школьников из Мытищ приняли участие в соревнованиях по лазертагу, которые состоялись на базе второго корпуса школы № 9 на улице Стрельбище Динамо. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Название улицы стало весьма символичным для данного вида соревнований.

Юные бойцы продемонстрировали ловкость, выносливость, стратегическое мышление и отличный командный дух. В младшей возрастной группе соревновались 8 команд. Победу одержала сборная школы № 9 из команды «Аврора». В старшей возрастной категории соперникам из команды «Эспаньола» гимназии № 17, несмотря на всю свою подготовленность и стремление победить, удалось составить серьезную конкуренцию «Авроре», но в итоге команда школы № 9 подтвердила свое лидерство.

Теперь команда школы № 9 в полном составе будет представлять Мытищи на областном этапе первенства России по лазерному бою, где они продолжат борьбу за звание лучших в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.