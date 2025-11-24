В Мытищах прошел II открытый чемпионат «Юнармии» по оказанию первой помощи

22 ноября соревнования, посвященные 84‑й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой, состоялись в школе № 3 им. Б. А. Феофанова. Мероприятие собрало 100 команд, в составе котрых 400 юнармейцев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Помимо представителей разных городов Московской области в чемпионате приняла участие команда из Калужской области.

«Кубок по первой помощи проходит уже второй год. В прошлом году участвовало около 40 команд, в этом — значительно больше. Наши участники — будущие родители, и умение оказать помощь ребенку, родным и окружающим — важнейший жизненный навык», — отметил начальник штаба «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников.

Юнармейцам предстояло пройти 6 этапов: сердечно‑легочная реанимация, десмургия (наложение повязок), иммобилизация (фиксация травм), тактическая медицина, остановка кровотечения и теоретический блок по первой помощи.

По итогам соревнований победители получили заслуженные награды. В результате:

1‑е место

«Патриоты Подолья» (г.о. Подольск);

«Витязь‑Быково» (г.о. Подольск);

«Варяг» (г.о. Подольск).

2‑е место

«Мещерские бродяги» (м.о. Шатура);

«Штурм» (г.о. Серпухов);

«Память» (г.о. Подольск).

3‑е место

«Юнармеец» (г.о. Богородский);

«Воин» (г.о. Воскресенск);

«Патриоты Отечества» (г.о. Домодедово).

По словам главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, юнармейцы городского округа Мытищи — это наша гордость и пример для подражания.

