В Мытищах продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли

В Мытищах ежедневно проходят рейды по пресечению незаконной торговли. Одно из таких мест — территория железнодорожной станции «Мытищи», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг совместно с полицейскими одни уличные точки закрывают, однако, на следующий день, образуются новые.

Рейды проходят по несколько раз в день. 25 апреля обнаружили торговцев овощами-фруктами неизвестного происхождения. Продукцию изъяли, а после был составлен административный протокол.

Как отметила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова, рейды будут продолжены, пока незаконные предприниматели не поймут, что этого делать нельзя. Однако, многое в этой работе зависит и от потенциальных покупателей.

«Я бы хотела напомнить жителям и гостям нашего городского округа: приобретая несанкционированную продукцию, вы, тем самым, способствуете ее продаже, ведь спрос рождает предложение», — подчеркнула Елена Владимировна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.