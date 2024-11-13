В Мытищах продолжается проверка законности использования земельных участков

Специалисты управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи вместе с представителями депутатского корпуса провели очередной рейд по придорожным заведениям, входящим в состав территориального управления «Пироговский». С кем-то пришлось встречаться не в первый раз.

«Чайхона» без опознавательных знаков на улице Тарасовской имеет даже свой рейтинг на Яндекс-картах, привлекает посетителей вкуснейшими шаурмой, пловом и лагманом. Вот только попав на кухню этого заведения, аппетит пропадает.

Многочисленные нарушения санитарных норм и пожарной безопасности были выявлены еще при первом посещении. С тех пор ситуация не изменилась. Сырая и готовая продукция расположены на грязных стеллажах, зачастую вообще на полу в сомнительных контейнерах. Газовые баллоны находятся в непосредственной близости от печи и электрического огня. Помимо этого, собственник до сих пор не предоставил разрешительные документы на законность самого объекта и его целевое использование.

Многочисленные нарушения выявлены и на участке Осташковского шоссе в районе строения 261. Когда-то здесь располагалась чайхана «Ташкент». Сейчас красивую вывеску сняли, но вдоль дороги по-прежнему работают продуктовые магазины и точки быстрого питания. В ходе выездного мероприятия были выявлены многочисленные нарушения.

Продавщица продуктового магазина, увидев членов комиссии, предусмотрительно «ушла на обед», а вот в кафе проверка обнаружила отсутствие кассового аппарата, необходимой документации, есть вопросы по санитарным и противопожарным нормам. Но главное — здание здесь находится в аварийном состоянии. Проваливается крыша, свисает электрокабель. При ближайшем обильном снегопаде такая конструкция станет опасна и для гостей заведения, и для его работников.

Еще один придорожный объект расположился на повороте от улицы Совхозной на Клязьминский переулок. Здесь в большей степени представлены хозяйственные товары. Бочки и скворечники, веники и дрова. И все представлено навынос на муниципальной территории. Примыкающий к «Хозтоварам» цветочный магазин использует незаконные рекламные вывески.

«Вопросы по всем этим объектам будут вынесены на рассмотрение профильной межведомственной комиссии при администрации городского округа Мытищи с последующим вынесением решения о передаче дел на рассмотрение в судебных инстанциях». — рассказала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко. — Проверки на дорогах будут продолжены».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.