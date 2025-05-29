В Мытищах продолжается проверка торговых объектов

Более 50 объектов торговой деятельности проверили в ходе мониторинга сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи в ЖК «Императорские Мытищи», на Тенистом бульваре. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе рейда проконтролировано состояние входных групп, соответствие нормам внешнего облика, использование контрольно-кассовых терминалов, а также наличие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.

По словам начальника управления потребительского рынка и услуг Елены Подмарковой, мониторинг показал, что чаще всего выявленные нарушения были однотипными и касались незаконной рекламы, отсутствия уголка потребителя и урн для мусора.

Кроме того, во всех торговых точках утверждали о наличии договоров на вывоз ТКО, но при этом предъявить их сотрудникам управления не могли.

«В связи с этим мы запросили информацию у Сергиево-Посадского регоператора по заключению договоров по всем проверенным в этот день объектам. В случае их отсутствия вся информация в отношении нарушителей будет направлена в соответствующие органы для принятия мер административного воздействия. Так что ситуация в этом вопросе остается на нашем контроле», — сказала Подмаркова.

С руководителями и продавцами сетевых магазинов, как и с руководителями малого бизнеса проведены разъяснительные беседы, указано на обязательность соблюдения требований по содержанию торговых объектов. Такие массовые проверки будут продолжены.

«Наша задача — провести инвентаризацию всех объектов потребительского рынка и обновить их реестр», — подчеркнула Елена Владимировна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.