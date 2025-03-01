В Мытищах продолжается обновление коллектора вдоль реки Яузы

В городском округе Мытищи продолжается модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Проводится работа по строительству нового коллектора вдоль Яузы со стороны Новомытищинского проспекта. Эти меры позволят полностью исключить попадание неочищенных сточных вод в реку и уменьшить объем внешних стоков, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специальная комиссия администрации округа проверила ход подготовительных работ на участке между домами № 43 корп. 5 до дома № 47А на Новомытищинском проспекте.

«В предыдущие годы мы ремонтировали разные участки этого коллектора, проводили замену оборудования. Здесь достаточно сложный грунт, близость реки. Сегодня в рамках концессионного соглашения продолжаем работу по обновлению инженерных сетей, которые обеспечивают большую часть города отводом канализационных стоков. Находимся на стартовом котловане, все материалы завезены, через неделю начнутся основные работы, которые будут выполнены до конца года», — рассказал заместитель главы г. о. Мытищи Иван Яськив.

Специалисты администрации и ООО «Водопроводно-канализационные системы» контролируют весь процесс.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.