В Мытищах продолжается мониторинг установки перильного ограждения

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В Мытищах в рамках реализации партийных проектов «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» и «Безопасные дороги» местный координатор Андрей Гореликов вместе с активистами партии «Единая Россия» провели мониторинг хода работ по установке перильного ограждения на улице 2-я Крестьянская, возле школы № 10, корпус, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основная задача мониторинга — обеспечить безопасность учащихся и жителей района.

Барьеры для пешеходов служат для того, чтобы предотвратить столкновения автомобилей с людьми на перекрестках, переходах и в местах, где наблюдается высокая транспортная активность.

«Установка ограждений поможет предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия и создаст безопасные условия для перехода дороги детьми», — отметил Андрей Гореликов.

В ходе проверки комиссия оценила качество выполненных работ и соответствие установленных ограждений требованиям безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.