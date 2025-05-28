В Мытищах продолжается мониторинг предприятий общественного питания

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации округа совместно с сотрудниками МУ МВД «Мытищинское» провели очередной рейд по предприятиям общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

В ходе мониторинга в нарушителях оказался ресторан грузинской кухни «Рача» на улице Разведчика Абеля. Заведение не имеет лицензии на реализацию крепкой алкогольной продукции, однако в меню оно включено.

«Сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, алкогольная продукция изъята. Мониторинг будет продолжен», — прокомментировала заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации г. о. Мытищи Александра Кармишева.

Совместные действия органов власти и общества способны существенно повлиять на состояние дел в области охраны здоровья и прав потребителей, обеспечивая достойный уровень комфорта и защищенность каждого жителя округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.