В Мытищах продолжается благоустройство Парка Ветеранов

сегодня в 16:55

В городском округе Мытищи проходит реализация проекта по благоустройству Парка Ветеранов. Работы планируют завершить в августе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 24 пешеходных зон и площадей. Все работы планируют завершить до конца октября 2024 года», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В парке обновят лавочки и урны, безопасность будут помогать обеспечивать видеокамеры. Планируется также реконструкция памятника летчице Нине Распоповой. Парк озеленят и облагородят.

В парке установят памятный знак пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны мытищинцам.

Сейчас на территории ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, фонтана, наружного освещения, монтаж малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.