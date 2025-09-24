В Мытищах пресекли незаконную выносную торговлю

23 сентября сотрудники управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи провели очередной рейд по выявлению фактов незаконной выносной торговли. В ходе проверки были зафиксированы четыре случая нарушений, связанных с продажей сезонных фруктов и овощей за пределами торгового павильона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Нарушения были выявлены по следующим адресам:

ул. Центральная, д. 91,

Новомытищинский проспект, д. 39,

Тенистый бульвар, д. 9,

Тенистый бульвар, д. 9, корпус 1.

Согласно законодательству Московской области, розничная торговля, оказание услуг общественного питания и бытовых услуг вне специально отведенных мест являются административными правонарушениями. По каждому из выявленных случаев были составлены протоколы об административных правонарушениях. Нарушителям назначены штрафные обязательства.

С начала текущего года в Мытищах уже составлено 23 протокола о нарушениях в сфере торговли, из них 17 случаев сопровождались изъятием товаров у нарушителей. Управление потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи продолжает проводить регулярные рейды и проверки, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной торговли, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей города.

Если вы заметили факты незаконной торговли с автомашин, продажу товаров без документов или другие признаки незаконной торговой деятельности, для оперативного реагирования сообщите об этом в управление потребительского рынка и услуг по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, дом № 30 или по телефону: 8(495)581-13-48.

Также можно отправить сообщение на электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.