В Мытищах предотвратили сброс 80 кубометров строительного мусора

Камеры дорожной сети, которые фиксируют нарушителей и формируют штрафы в упрощенном порядке, дополняют регулярные экологические рейды. Во время таких проверок инспекторы ГУСТ МО вместе с представителями Министерства экологии, МВД и ГУРБ могут поймать нарушителей с поличным.

«Сегодня мероприятие проходило в Мытищах, где проверено в общей сложности 21 транспортное средство. У 4 водителей не оказалось необходимых документов. В отношении них возбудили административные дела, а автомобили отправили на штрафстоянку. Во время рейда удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 80 кубических м», — рассказала руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Инспекторы еще раз обратили внимание перевозчиков на необходимость оформления разрешения через портал государственных услуг Московской области. Это позволит избежать штрафов, сумма которых — для физических лиц (от 40 до 70 тыс. рублей) и юридических лиц (от 60 до 200 тыс. рублей), а также эвакуации автомобиля на спецстоянку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.