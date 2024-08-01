В Мытищах предотвратили сброс 50 кубометров стройотходов

В четверг в городском округе Мытищи состоялся совместный экологический рейд, организованный сотрудниками министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в партнерстве с Минэкологии Московской области, МВД РФ и ГУРБ МО. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Целью мероприятия стала борьба с несанкционированной транспортировкой отходов, возникающих в результате строительных работ, сноса и перемещения грунтов.

Так, на территории муниципалитета во время эко-рейда было проверено 15 единиц техники. У двоих водителей грузовых автомобилей отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, а их транспортные средства перемещены на специализированную стоянку.

Благодаря оперативным действиям проверяющих удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 50 куб м, тем самым защитив экологическую ситуацию в округе.

Отдыхающих просят всегда помнить, что действовать в рамках закона позволит разрешение на перемещение ОССиГ, оформить которое можно на региональном портале государственных услуг.

Инспекторы Министерства также отметили, что регулярные рейды служат важным средством в борьбе с незаконными свалками и способствуют поддержанию чистоты и порядка на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.