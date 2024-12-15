В Мытищах подвели итоги работы управления потребительского рынка и услуг

На территории городского округа Мытищи осуществляют деятельность около 6 тысяч предприятий потребительского рынка и услуг. Это торговые центры, рынки, объекты общепита, розничной, оптовой, нестационарной торговли, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

И контроль за работой каждого из них ведут специалисты управления потребительского рынка и услуг местной администрации. Ежедневно специалисты управления проводят рейды и проверки, идет мониторинг социальных сетей, специальных приложений и портала «Добродел». Ни одна жалоба не остается без внимания.

«Управление совместно с нашими предпринимателями провели отличную слаженную работу. Благодаря этому взаимодействию по оценке эффективности городской округ Мытищи по вопросам потребительского рынка и услуг занимает первое место в регионе. Мы не снижаем темпы и продолжаем нашу общую работу», — подчеркнул заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.

Как отметила начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова, работа впереди еще большая. Сейчас одними из основных становятся вопросы безопасности, касающиеся работоспособности видеокамер, в первую очередь на крупных торговых объектах. Таких у нас 116, и они в обязательном порядке должны быть оборудованы камерами, подключенными к системе «Безопасный регион».

На торжественном собрании почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа Мытищи были награждены Елена Подмаркова, начальник отдела МКУ «УДОМС» Даниил Миронов, предприниматели Екатерина Грымова, Валерий Кутилин, Константин Поляков, Алексей Тер-Симонян.

Награды от Совета депутатов округа были вручены предпринимателям Борису Левицкому, Денису Иванову, Александру Елагину, Артуру Юсуфову, Сеаманду Салмаси, Рахиду Ибад Оглы Пашаеву.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.