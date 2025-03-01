В Мытищах подвели итоги конкурса школьных рисунков «Инспектор ПДН глазами ребенка»

Конкурс школьных рисунков «Инспектор ПДН глазами ребенка» прошел в Мытищах. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД, который отмечается 31 мая, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

117 индивидуальных и 2 коллективные работы прислали учащиеся из 15 образовательных учреждений округа. В лидерах по количеству представленных работ: лицей № 15, гимназия № 17, школа № 35, лицей № 34.

После скрупулезной работы и оценки детских рисунков жюри единодушно определило победителей. Первые места в возрастных номинациях присвоены:

6-8 лет — Софья Нухова (гимназия № 17);

9-11 лет — Диана Ахметова (лицей № 15);

12-14 лет — Александра Анохина (школа № 3);

15-17 лет — Вадим Попов (школа № 10).

Определены также и призеры. Кроме того, специальный приз присуждён коллективной работе учащихся 1 «Б» класса школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Учащиеся и их руководители старались, вкладывая в свои творческие работы, понимание и нужность данной профессии в системе МВД. Победители и призеры получат залуженные награды», — отметила член жюри, член Общественного Совета и ветеранского движения МУ МВД России «Мытищинское» Татьяна Бельмачева.

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