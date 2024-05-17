В Мытищах парк Мира приглашает желающих встретить лето насыщенной программой

Насыщенная программа для взрослых и детей ждет 1 июня гостей парка Мира. Мероприятия пройдут на площадках у акведука и фонтана, передает пресс-служба администрации городского округа.

В программе:

Дизайн-маркет «Сезон Ежевики» (0+) — с 11:00 до 20:00. Посетители смогут приобрести товары ручной работы, натуральные фермерские продукты и изделия локальных брендов — свечи и ароматы для дома, игрушки и предметы интерьера, одежда и посуда, вкусная еда и десерты.

Город профессий для детей (6+) — с 12:00 до 16:00. Предприниматели и организации, работающие в нашем городском округе, расскажут детям о разных профессиях. Каждый желающий сможет стать стилистом или воспитателем, поваром или бухгалтером, врачом или тренером.

Детский маркет «Дети про бизнес» (6+) — с 11:00 до 19:00. «Поддержите юных предпринимателей, которые представят свои изделия ручной работы, часть вырученных от их продажи средств будет направлена на благотворительность», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.