В Мытищах отпраздновали День деревни Красная Горка

Жители деревни Красная Горка собрались в одноименном доме культуры на традиционный ежегодный праздник. В программе были награждение активных жителей и выступления творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День деревни Красная Горка в городском округе Мытищи объединил местных жителей, их друзей и гостей. Праздник прошел в доме культуры «Красная Горка».

На торжественном открытии выступил депутат совета депутатов городского округа Мытищи Григорий Шаповалов. Он поздравил собравшихся и отметил значение таких встреч для сохранения традиций и укрепления связей между людьми. Депутат также принял участие в награждении самых активных и инициативных жителей деревни.

Творческие коллективы подготовили для гостей культурную программу с народными песнями и танцами. На сцене выступили и дети.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.