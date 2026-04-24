В Мытищах отметили День труда и местного самоуправления

Праздничное мероприятие ко Дню труда Московской области и Дню местного самоуправления прошло 22 апреля в ДК «Яуза» в Мытищах. В зале собрались ветераны, трудовые династии и представители разных сфер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Яуза» чествовали ветеранов труда, руководителей и сотрудников предприятий, работников образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ и строительного комплекса, а также молодых специалистов. Все они вносят вклад в развитие городского округа Мытищи и Подмосковья.

Лучшим предприятиям традиционно вручили Кубок городского округа Мытищи. Также награды получили победители в номинациях «Лучший по профессии». Полный список награжденных опубликован на официальном сайте.

«Дорогие друзья! Спасибо каждому за терпение и мастерство, за то, что даже в самый трудный день вы остаетесь на своих местах и делаете наш округ лучше. Низкий поклон ветеранам, чей труд стал фундаментом. Уважение и признание — тем, кто работает сегодня. И напутствие — молодым, кому продолжать этот путь», — сказала Юлия Купецкая.

Глава городского округа Мытищи подчеркнула значимость труда жителей и их вклад в развитие территории.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.