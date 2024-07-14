В Мытищах отметили День двора и поздравили активных жителей

В Мытищах отметили День двора и поздравили активных жителей, передает пресс-служба администрации городского округа.

Каждые выходные в Мытищах проходят мероприятия, где люди дружно выходят во двор не только для того, чтобы повеселиться. Детвора занята аниматорами, взрослые знакомятся поближе, обсуждают общие вопросы, проводят время вместе.

Сразу на двух площадках прошли сегодня Дни двора в Мытищах — на ул. Станционной, у дома 5 корп. 1 и ул. Стрелковой, у домов 4 и 6. Детвора с удовольствием поучаствовала в развлекательной программе, эстафетах и мастер-классах.

Самых активных жителей отметили Почетными грамотами главы городского округа Мытищи и Благодарностями Совета депутатов.

Поздравляя собравшихся с праздником, заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная отметила, что здесь живут очень хорошие и дружные люди.

Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов поблагодарил жителей за неравнодушие:

«Благодаря вашей активности наши дворы становятся современнее, а значит и в целом вес город — комфортнее и благоустроеннее», — уточнил он.

Мероприятия сопровождались зажигательными танцами и душевными песнями.

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