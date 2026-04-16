В Мытищах отметили 103-летие 16 ЦНИИ Минобороны

Юбилей 16 Центрального научно-исследовательского испытательного института имени маршала войск связи А. И. Белова Минобороны РФ отметили 15 апреля в Мытищах. Сотрудников поздравили и наградили представители муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Датой основания института считается 15 апреля 1923 года. В этот день был подписан приказ Реввоенсовета о введении в действие положения и штата НИИ ВТСС РККА.

Специалисты института участвовали в организации и обеспечении связи в годы Великой Отечественной войны, помогали войскам осваивать новую технику и ремонтировать средства связи. Они также работали в условиях локальных военных конфликтов. Сегодня сотрудники ЦНИИ выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Среди ключевых направлений работы учреждения — разработка программ развития и вооружения в сфере военной связи, совершенствование объединенной автоматизированной цифровой системы связи Вооруженных сил, создание спутниковых систем и систем обмена данными.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и председатель совета депутатов Андрей Гореликов. Сотрудникам института вручили государственные награды и почетные звания.

«Желаю коллективу ЦНИИ успехов и развития. 103 года — это солидный возраст и накопленный опыт. Впереди обязательно будут важные достижения и разработки, которые не раз прославят сотрудников института», — отметила Юлия Купецкая.

Глава округа подчеркнула значимость вклада института в укрепление обороноспособности страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.