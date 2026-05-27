В Мытищах отметили 10-летие движения «Юнармия»

Мытищинское отделение «Юнармии» объединяет 1 250 школьников. Ребята участвуют в патриотических акциях, чтят память предков и представляют округ на мероприятиях по всей стране. Юнармейскому отряду «Искорка» присвоено имя участника спецоперации Максима Громова, погибшего при выполнении воинского долга.

26 мая ряды движения пополнили 19 мальчишек и девчонок. На торжественной церемонии они дали клятву и стали частью большой юнармейской семьи.

«Благодарю родителей и наставников, которые ежедневно вносят свой вклад в образование и воспитание ребят. Юнармии желаю процветания и развития. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы детям было интересно и перспективно заниматься в рядах движения. Вы только в начале жизненного пути, перед вами открыты все двери. Дерзайте, стремитесь, побеждайте. Только вперед!» —

отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.