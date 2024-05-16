сегодня в 17:20

В Мытищах открылся новый суши-бар «Вкус и Лосось»

На территории городского округа Мытищи свои двери распахнул сетевой суши-бар «Вкус и Лосось». В меню представлены блюда японской кухни: суши, роллы, различные закуски, горячее, супы и салаты. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Также каждый желающий может насладиться вкусными десертами, авторскими напитками (лимонады, морсы) и сезонными предложениями.

Общая площадь предприятия составляет 50 кв. метров, площадь зала — 10. Обслуживают посетителей 5 сотрудников, которые готовы принять заказ и помочь сделать выбор.

Также посетитель суши-бар можно и со своим четвероногим другом. Заведение работает и по системе «еда на вынос».

Режим работы — с 11:00 до 23:00.

Ранее в Мытищах открылся ресторан «Рача», магазин «ВкусВилл» на проспекте Астрахова, а также улице 1-я Пролетарская открылся сетевой ресторан «PIVALDI».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.