В Мытищах открыли весенний сезон экоакций

Весенняя акция по сбору вторсырья прошла 8 марта у ТЦ 4 Daily в Мытищах. Более 250 жителей и 18 волонтеров движения «Экооперация» собрали две газели отсортированных отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это первая экологическая акция в округе в 2026 году. Участники приносили заранее подготовленное вторсырье, которое затем отправили на переработку. Совместными усилиями удалось полностью загрузить две газели чистыми и рассортированными материалами.

Особой популярностью пользовался «стол Реюза», где жители обменивались вещами для повторного использования — книгами, посудой, игрушками, рюкзаками и другими полезными предметами.

«Мы и сами не ожидали, что столько классных вещей принесут участники. Все копили не только вторсырье, но и добрые намерения дать вещам вторую жизнь. Книги, посуда, игрушки, рюкзаки и еще сотни полезных мелочей — все это отправилось к новым владельцам», — отметили волонтеры.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ранее подчеркивала важность экологического воспитания.

«Любовь к природе закладывается в детстве, в семье, потом передается через поколения. Планета Земля — это наш общий дом, мы должны оставить его потомкам чистым!» — сказала Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.