В Мытищах открыли центр поддержки участников СВО с окнами МФЦ

Единый центр поддержки участников СВО и их семей открылся в городском округе Мытищи. На площадке работают окна МФЦ и цифровая зона для получения госуслуг в формате «одного окна», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В центре организованы два окна приема и выдачи документов МФЦ, а также цифровая зона для оформления электронных услуг и сервисов. Военнослужащие, ветераны СВО и члены их семей могут получить государственные и муниципальные услуги без отдельного визита в МФЦ.

«В Едином центре работают 2 окна приема и выдачи документов специалистов МФЦ, а также организована цифровая зона для возможности получения электронных услуг и сервисов. Военнослужащим, ветеранам СВО и членам их семей теперь не нужно ехать отдельно в МФЦ – все государственные и муниципальные услуги можно оформить в Едином центре поддержки», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

На базе центра также работают представители фонда «Защитники Отечества», ассоциации ветеранов СВО, отдела поддержки участников СВО и военного комиссариата. Для правового и психологического сопровождения предусмотрены штатные юрист и психолог.

В региональном министерстве отметили, что во всех МФЦ Подмосковья принимают заявления на комплексное сопровождение фонда «Защитники Отечества». Такой возможностью уже воспользовались более 300 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.