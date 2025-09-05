В Мытищах открылась персональная выставка Владимира Пермиловского «Подмосковье»

В Мытищинском историко-художественном музее 5 сентября состоялось торжественное открытие персональной выставки Владимира Пермиловского «Подмосковье». Она приурочена к 100-летию города Мытищи, 65-летию художника и 40-летию его творческой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.

Выставка «Подмосковье» посвящена природе Московской области, ставшей своеобразной летописью времени. Многие работы написаны в Мытищах, Лосином острове, на берегах Яузы и Сукромки. На полотнах художника можно легко узнать знакомые места.

Владимир Пермиловский показывает красоту своей малой родины. Работы художника выделяются особой теплотой красок и вниманием к деталям. Выставка — отличный повод познакомиться с творчеством мастера, чьи работы выделяются глубиной и эмоциональностью.

Выставка продлится до 12 октября 2025 года.

Билеты можно приобрести на сайте музея или в кассе. Выставку можно посетить по Пушкинской карте, предоставляются льготы по Менделеевской карте. Бесплатное посещение для участников СВО и членов их семей.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.