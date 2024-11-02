В Мытищах откроют Пироговский лесопарк в 2025 г

В следующем году в г. Мытищи запланирован первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«При реализации проектов благоустройства лесопарковых зон в Подмосковье важен бережный подход к уникальной экосистеме региона. В 2025 году после первого этапа благоустройства мы откроем Пироговский лесопарк в Мытищах, который займет 30 гектаров. В рамках первого этапа благоустройства мы создадим 5,4 км пешеходных маршрутов, спортивные площадки и функциональные павильоны для отдыхающих. Это место станет идеальным для занятий спортом и семейного отдыха, обеспечивая комфорт и безопасность для всех посетителей», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В хозяйственной зоне разместятся хозблоки и навесы. Также в разных точках парка будут установлены туалетные модули и контейнерные площадки.

Кроме того, на территории лесопарка будет расположена смотровая площадка с настилом возле ручья. А для обеспечения безопасности на дорожках и площадках будет установлено освещение, а также современная система видеонаблюдения.

Более того, в ходе благоустройства территории будет проведено озеленение: посадка деревьев, кустарников, цветников и газонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.