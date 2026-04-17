В Мытищах откроют мемориал героям СВО у храма
Мемориал бойцам специальной военной операции обустраивают на территории храма Рождества Христова в Мытищах. Работы по подготовке площадки и созданию монумента уже начались, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мемориал разместят в прихрамовом пространстве в центральной части города. При выборе места учитывали мнение мытищинских бойцов и их семей. Инициативу поддержало благочиние.
«Именно прихрамовое пространство подходит лучше всего — оно находится в центральной части города, но скрыто от городского шума и суеты. В этом решении нас полностью поддержало благочиние», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
По состоянию на 15 апреля рабочие готовят площадку для установки гранитного основания. Над монументом трудятся мастера-литейщики. Параллельно проводят благоустройство территории: предусмотрены освещение, лавочки и озеленение.
Кроме того, в начале мая в Мытищах планируют открыть единый центр поддержки, где разместятся филиал госфонда «Защитники Отечества», мытищинское отделение ассоциации ветеранов СВО и центр поддержки семей военнослужащих.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.
«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.