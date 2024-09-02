В Мытищах организовали православную гостиную для семей участников СВО

В Мытищах состоялась уже восьмая встреча с женами, мамами и сестрами защитников, которые сейчас находятся на передовой — в зоне специальной военной операции. В Христорождественском храме на богослужение собрались более 50 участниц со всего региона. Предыдущее аналогичное мероприятие прошло в Богородицерождественском соборе в Орехово-Зуево, сообщило подмосковное отделение партии «Единая Россия».

Инициатива проведения подобных встреч в подмосковных округах принадлежит региональному координатору партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченному по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой, а также Межъепархиальному ответственному Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерею Андрею Коробкову.

Молебен о здравии военнослужащих и панихиду о погибших воинах в Христорождественском храме совершил Межъепархиальный ответственный Московской митрополии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Андрей Коробков в сослужении секретаря Сергиево-Посадской епархии протоиерея Иоанна Монаршика, благочинного церквей Мытищинского округа протоиерея Димитрия Оловянникова, настоятеля Христорождественского храма городского округа Мытищи протоиерея Олега Шленова и духовенства Сергиево-Посадской епархии.

Как отметила Ксения Мишонова, уникальность таких встреч состоит в том, что участники могут поделиться своими переживаниями, обсудить трудности и найти понимание среди тех, кто сталкивался с аналогичными ситуациями.

«Совместная молитва и беседа за чашечкой чая с нашими батюшками оказались очень нужны женам и матерям наших военнослужащих. Наши православные гостиные помогают им найти понимание и поддержку в трудные времена. Мы создаем пространство, где можно открыто говорить о своих чувствах, делиться опытом и получать духовную опору. Это особенно важно для тех, кто может испытывать изоляцию или одиночество», — сказала Мишонова.

По словам протоиерея Андрея Коробкова, православные гостиные служат не только местом для общения, но и поддерживают духовное здоровье и эмоциональное благополучие семей участников СВО, помогая им справляться с вызовами и находить силы для дальнейшего пути.

«Во время мероприятия жены и матери имеют возможность объединиться в молитве, поддержать друг друга и выразить благодарность тем, кто служит и защищает нашу Родину. Мы молимся за наших братьев, мужей, отцов, которые находятся на передовой, и за их семьи, которые переживают сейчас тревоги и испытания.

В условиях стресса и неопределенности молитва и духовные практики становятся важными опорами для многих. Они помогают найти внутренний покой и надежду», — сказал отец Андрей.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы городского округа Мытищи по социальным вопросам Седорина Ольга Анатольевна и координатор регионального фонда «Защитники Отечества» Старцев Андрей Александрович.

После совместной трапезы для всех участников состоялся концерт духовной музыки, который провел праздничный хор Христорождественского храма. А перед этим ко всем собравшимся по видеосвязи с Архипастырским словом обратился ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Следующие мероприятия в рамках православной гостиной запланированы в Кашире, Воскресенске и Щелково.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.