В Мытищах обсудили вопросы размещения объектов сезонной торговли

В Мытищах на заседании межведомственной комиссии обсудили вопросы размещения объектов сезонной торговли. Участие в заседании приняли заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев, начальник окружного управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова, представители профильных организаций, депутатский корпус, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Рассмотрены вопросы размещения трех объектов сезонной торговли на частных земельных участках и одного придорожного кафе. В очередной раз было подчеркнуто, что внешний вид торговых объектов должен соответствовать существующим требованиям, поэтому работа в этом направлении будет продолжена», — следует из сообщения.

Также на заседании обсудили вопросы, включенные в повестку, члены комиссии приняли положительные решения по всем четырем объектам при условии, что собственники устранят незначительные замечания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.