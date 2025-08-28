В Мытищах обсудили улучшение состояния промзоны в Кардо-Лента

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов провел выездное совещание и встретился с жителями на территории промышленной зоны в поселке Кардо-Лента, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее жители СНТ жаловались на плохое состояние дорожного покрытия рядом со складскими комплексами в Кардо-Ленте. Большое количество большегрузного транспорта оставляло грязь на местных грунтовых проездах, которая затем попадала на основную дорогу, а пыль разносилась по жилому сектору.

«Мы активно работаем над улучшением этой территории последние три года, и основные работы почти завершены. Щебеночное основание готово, организовано водоотведение, начата укладка асфальта», — сообщил Артур Суворов.

Владельцы складских помещений выполнили работы по обустройству внутренней дороги при поддержке муниципалитета. Это поможет уменьшить количество грязи и снизить шум от большегрузов.

Еще одна важная тема — работа мусороперегрузочной станции. Совместными усилиями решили проблему перенакопления мусора, установили шумозащитные экраны, заасфальтировали дорогу к территории, сделали тротуар с барьерным ограждением и организовали полив дороги. Также ликвидирована стоянка большегрузов вблизи жилых домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.