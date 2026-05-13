В Мытищах обсудили рост цифровых мошенничеств

За прошлый год в Мытищах зарегистрировано 492 преступления с использованием цифровых технологий. В группе риска находятся дети, подростки и пожилые люди. Мошенники чаще всего воздействуют на эмоции и используют доверие граждан.

Среди распространенных схем — звонки от имени сотрудников банков, полиции, ФСБ и других организаций с просьбой сообщить код подтверждения или перевести деньги на «безопасный счет». Также злоумышленники рассылают сообщения «Это ты на видео?» со ссылкой на файл, при открытии которого устанавливается вирусное приложение. Зафиксированы случаи перевода денег на карту с последующим требованием вернуть средства якобы из-за ошибки, а также создание фальшивых рабочих чатов и звонки сотрудникам от имени руководителей. Отдельная схема — «спасти родителей», когда людей пугают уголовным преследованием за финансовые операции.

Правоохранители предупреждают о вовлечении так называемых дропперов — посредников в незаконных финансовых операциях, которых привлекают обещанием легкого заработка. Жителям рекомендуют предупредить близких о рисках, подключить двухфакторную аутентификацию на портале Госуслуг, регулярно менять пароли и настроить уведомления о входе в аккаунт. Также можно установить запрет на оформление кредитов и получение услуг по доверенности через портал.

Если человек стал жертвой мошенников, необходимо немедленно заблокировать банковские карты, сменить пароли, обратиться в банк и сообщить о случившемся по телефону 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.